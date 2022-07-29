Немцы освистали министра экономики ФРГ во время речи об Украине

Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики ФРГ Роберта Хабека во время его выступления про Украину, сообщает Die Welt.
Отмечается, что собравшиеся ополчились на политика, когда тот начал говорить о поставках вооружений украинской армии, инфляции и энергетическом кризисе в Германии, а также о противостоянии с Россией.
"Разжигатель войны, проваливай", — скандировали немцы.
При этом в руках у митингующих были транспаранты с оскорбительными фразами в адрес Хабека.
"Один из плакатов призывал к суду над политиками Германии по образцу "Нюрнбергского процесса", — указано в статье.
Как уточняется, Хабек встретился с жителями Байройта в рамках своего короткого летнего тура по немецким городам.
Ранее глава Минэкономики Германии во время выступления перед жителями города Байройт заявил, что никто не должен гордиться тем, что ФРГ приходится поставлять оружие Украине, но Берлин не может не поддерживать Киев в нынешних обстоятельствах.