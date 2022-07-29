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48 минут назад

Выход из порта трех сухогрузов с украинским зерном перенесли

Елена Прошина

Уже в субботу из украинского порта Черноморск могут выйти три сухогруза с зерном в рамках начала реализации «продуктовой сделки». Об это сообщает ТАСС.

Как уточняется, выход судов перенесен с пятницы на субботу. В настоящее время обсуждается вопрос прохода судов по безопасному коридору конвоем. Так, вместе с турецким сухогрузом POLARNET в море выйдут I MARIA под флагом Белиза и STAR HELENA под флагом Маршалловых островов. Маршрут их следования не сообщается.

Ранее сообщалось, что первым судном с зерном, которое выйдет из порта Одессы, станет турецкий сухогруз. Уточнялось, что оно может выйти уже в пятницу. При этом название сухогруза не называлось.

Ранее в четверг глава Минобороны Турции Хулус Акар сообщал, что выхода первого судна из Одессы с зерном можно ожидать «в ближайшие часы или дни». Возможность отправки первого судна с зерном в пятницу не исключали в ООН.

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