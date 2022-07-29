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40 минут назад

В Турции раскрыли подробности плана по вывозу украинского зерна

Lenta.ru

Три сухогруза с украинских зерном выйдут друг за другом из порта Черноморск в рамках начала реализации «продуктовой сделки». Подробности плана по вывозу зерна раскрыл источник в Турции, передает ТАСС.

В Турции раскрыли подробности плана по вывозу украинского зерна
Фото: ТАССТАСС

Источник уточнил, что выход кораблей с зерном может быть перенесен с 29 на 30 июля. На данный момент прорабатывается вопрос прохода судов по безопасному коридору конвоем.

Отмечается, что в Черное море выйдут сухогруз POLARNET под флагом Турции, а также I MARIA под флагом Белиза и STAR HELENA под флагом Маршалловых островов. Маршрут их следования не разглашается.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Одесскую область посетил порт Черноморск, где ознакомился с загрузкой экспортного зерна на корабли. По его словам, экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые были загружены еще до начала российской спецоперации, но не смогли выйти в море из-за боевых действий.

В мире,Владимир Зеленский,
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