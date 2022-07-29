Премьер Саксонии предостерег от давления на Россию

Идея постоянной изоляции России абсурдна и опасна, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Die Zeit.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, для ЕС гораздо опаснее Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой.

«За последние несколько десятилетий Москва и Европа смогли выстроить крепкие отношения в таких сферах, как наука, культура и бизнес», — подчеркнул он.

Также Кречмер выступил за немедленное прекращение огня на Украине. По его мнению, Европа должна настаивать на переговорах, так как любой вооруженный конфликт «знает только проигравших».