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11 минут назад

Премьер Саксонии предостерег от давления на Россию

Елена Прошина

Идея постоянной изоляции России абсурдна и опасна, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Die Zeit.

Премьер Саксонии предостерег от давления на Россию
Фото: ReutersReuters

По его словам, для ЕС гораздо опаснее Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой.

«За последние несколько десятилетий Москва и Европа смогли выстроить крепкие отношения в таких сферах, как наука, культура и бизнес», — подчеркнул он.

Также Кречмер выступил за немедленное прекращение огня на Украине. По его мнению, Европа должна настаивать на переговорах, так как любой вооруженный конфликт «знает только проигравших».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла разговоры об изоляции России. По ее словам, зарубежные коллеги спрашивают, как она выдерживает такой темп работы, так как впервые видят «такую изоляцию». Она отметила, что рабочий график главы МИД Сергея Лаврова и насыщенность переговоров с лидерами зарубежных стран говорят сами за себя.

В мире,Михаэль Кречмер,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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