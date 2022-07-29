Эстония решила добиться запрета на въезд россиян в ЕС

Таллин прекратил выдачу новых виз гражданам России, намерен рассмотреть вопрос об аннулировании уже имеющихся и собирается предложить странам ЕС также закрыть въезд для россиян. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу пишет РИА Новости.

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По словам главы МИД, Эстония вынуждена пускать в страну россиян по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны, однако намерена изменить эту ситуацию.

«Для этого в качестве базового правила следует закрыть въезд граждан России в Европу, и Эстония внесет это предложение. В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений», - пояснил он.

Также, по словам Рейнсалу, Эстония могла бы применить уже действующее в Латвии правило, обязывающее россиян подписывать документ о том, что они осуждают спецоперацию на Украине. При этом необходимо рассмотреть вопрос об аннулировании уже выданных Эстонией гражданам России 50 тысяч шенгенских виз, так как «это слишком много».

После начала российской спецоперации на Украине Эстония, Латвия, Литва, Чехия прекратили выдавать российским туристам краткосрочные визы.