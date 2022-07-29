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14 минут назад

Зеленский прибыл в порт Черноморск для контроля погрузки зерна

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одесскую область и посетил порт Черноморск, в котором стартовала загрузка первого судна с зерном. Как сообщает РБК, он заявил, что Киев полностью готов к перевозке товара по Черному морю в рамках «зерновой сделки» и уже передал сигналы партнерам — ООН и Турции.

Зеленский прибыл в порт Черноморск для контроля погрузки зерна
Фото: ReutersReuters

Он добавил, что украинские военные гарантируют безопасность кораблей, а министр инфраструктуры находится на прямой связи с Анкарой и Брюсселем и ждет от них разрешения на начало перевозки.

Напомним, что 21 июля Россия и Украина подписали с ООН и Турцией соглашение о вывозе зерна из Украины. Ранее основным из препятствий для транспортировки грузов морем были мины, которые Киев разместил в своих портах. После переговоров украинская сторона согласилась разминировать часть акватории и направить корабли по безопасным путям под контролем вооруженных сил страны.

Украинские капитаны будут передавать корабли иностранным в Стамбуле, где создан центр по контролю за соблюдением условий договора.

В мире,Владимир Зеленский,ООН,
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