Власти Черногории приняли решение частично вернуть масочный режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Института общественного здоровья Игорь Галич.

Теперь ношение масок обязательно в административных зданиях, аптеках, магазинах и заправочных станциях. Также масочный режим вернулся на аэродромах, железнодорожных и автобусных станциях, однако пока лишь в помещениях. Галич подчеркнул, что если мера не поможет, то властям придется обязать граждан носить маски во всех закрытых пространствах.

Отдельно директор напомним о необходимости ревакцинации, в том числе и прививки четвертой дозой вакцины против коронавируса.