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50 минут назад

В Черногории вернули масочный режим

Никита Бородкин

Власти Черногории приняли решение частично вернуть масочный режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Института общественного здоровья Игорь Галич.

Теперь ношение масок обязательно в административных зданиях, аптеках, магазинах и заправочных станциях. Также масочный режим вернулся на аэродромах, железнодорожных и автобусных станциях, однако пока лишь в помещениях. Галич подчеркнул, что если мера не поможет, то властям придется обязать граждан носить маски во всех закрытых пространствах.

Роспотребнадзор ответил на слухи о возвращении коронавирусных ограничений

Отдельно директор напомним о необходимости ревакцинации, в том числе и прививки четвертой дозой вакцины против коронавируса.

Напомним, что всего с начала пандемии в Черногории подтвердили более 257 тысяч случаев заболевания. Скончались 2742 пациента. По данным на 27 июля, полную вакцинацию прошли более 280 тысяч граждан, по меньшей мере одну дозу ввели 292 тысячам человек — это 45,7 и 47% населения страны.

В мире,Видео,Роспотребнадзор,
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