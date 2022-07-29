Обзор иноСМИ: коварный план англосаксов и «закат» Германии

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Россия столкнулась сегодня не только с санкционным давлением со стороны Запада, ее ждут и попытки внутреннего подрыва государственности при помощи «дерусификации» по аналогии с Украиной. Об этом пишет сербская «Правда».
Издание обратило внимание на состоявшийся в Праге «Второй форум свободных народов России», в котором приняли участие бывшие депутаты Госдумы и были представлены карты раздела российской территории на несколько политических образований. По мнению газеты, «англо-саксонские противники России свои замыслы хотят реализовать русскими руками», но для этого требуется заставить россиян больше «не чувствовать себя частью русского народа».
Полос России в Афинах Андрей Маслов констатировал, что с февраля двусторонние отношения полностью разрушены по инициативе греческой стороны и «обнулились все наработки, весь богатый массив сотрудничества». Может ли Греция позволить себе игнорировать Россию, разбиралось турецкое издание Milliyet.
Журналисты напомнили, что дипломатические отношения между Россией и Грецией были установлены еще в 1828 году. Греция закупает российские товары на 350 миллионов долларов и продает свои в Россию на 20 миллионов долларов. Страна просто не может себе позволить в угоду США игнорировать Москву, а ее власти уже подверглись критике за антироссийскую политику, отмечается в статье.
Энергетический кризис привел к бунту более слабых в экономическом плане южноевропейских государств и завершает эпоху под названием «Германии виднее», когда Берлин пользовался наибольшим финансовым и моральным авторитетом в ЕС. Об этом пишет Bloomberg.
Ставка Германии на Россию привела к тому, что в нынешних условиях экономика страны переживает шок. При этом южные европейские страны, в частности, Испания, раскритиковали требование Еврокомиссии снизить зимой потребление энергии на 15%. Юг отстаивает «более весомое» право голоса в выработке политических решений и такая позиция может привести к переформатированию и в конечном итоге «оздоровлению ЕС», считают журналисты.
Украинская компания «Нафтогаз» по требованию властей отказалась рассчитываться по евробондам, несмотря на наличие денег на счетах, и зашла в технический дефолт. Такая же ситуация может сложиться с облигациями и других госкомпаний «Укрэнерго» и «Укравтодор», отмечает «Страна.ua».
В Киеве также намерены начать переговоры с держателями еврооблигаций о реструктуризации долга страны. А экономисты говорят о том, что Украина оказалась на грани дефолта. В случае объявления дефолта держатели облигаций могут потребовать через суд ареста активов, банкротство также закроет доступ на финансовые рынки и к инвестициям.
Государственный долг Германии превысил €2,3 трлн, что является максимальным значением за все время сбора статистических данных. Об этом со ссылкой на отчет Федерального статистического управления пишет Der Spiegel.
Причиной того, что за год государственный долг ФРГ вырос на 6,8 процента или 148,3 миллиарда евро, является пандемия коронавируса, на борьбу с которой выделялись значительные средства. По состоянию на конец 2021 года задолженность сферы социального обеспечения составляла €45 млн, что на один миллион больше, чем годом ранее.