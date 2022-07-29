Обзор иноСМИ: коварный план англосаксов и «закат» Германии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Англосаксы намерены «спасти» Россию от русских»

Россия столкнулась сегодня не только с санкционным давлением со стороны Запада, ее ждут и попытки внутреннего подрыва государственности при помощи «дерусификации» по аналогии с Украиной. Об этом пишет сербская «Правда».

Издание обратило внимание на состоявшийся в Праге «Второй форум свободных народов России», в котором приняли участие бывшие депутаты Госдумы и были представлены карты раздела российской территории на несколько политических образований. По мнению газеты, «англо-саксонские противники России свои замыслы хотят реализовать русскими руками», но для этого требуется заставить россиян больше «не чувствовать себя частью русского народа».

«Россия заявила о разрушении отношений с Грецией»

Полос России в Афинах Андрей Маслов констатировал, что с февраля двусторонние отношения полностью разрушены по инициативе греческой стороны и «обнулились все наработки, весь богатый массив сотрудничества». Может ли Греция позволить себе игнорировать Россию, разбиралось турецкое издание Milliyet.

Журналисты напомнили, что дипломатические отношения между Россией и Грецией были установлены еще в 1828 году. Греция закупает российские товары на 350 миллионов долларов и продает свои в Россию на 20 миллионов долларов. Страна просто не может себе позволить в угоду США игнорировать Москву, а ее власти уже подверглись критике за антироссийскую политику, отмечается в статье.

«Эпоха "Германии виднее" закончилась»

Энергетический кризис привел к бунту более слабых в экономическом плане южноевропейских государств и завершает эпоху под названием «Германии виднее», когда Берлин пользовался наибольшим финансовым и моральным авторитетом в ЕС. Об этом пишет Bloomberg.

Ставка Германии на Россию привела к тому, что в нынешних условиях экономика страны переживает шок. При этом южные европейские страны, в частности, Испания, раскритиковали требование Еврокомиссии снизить зимой потребление энергии на 15%. Юг отстаивает «более весомое» право голоса в выработке политических решений и такая позиция может привести к переформатированию и в конечном итоге «оздоровлению ЕС», считают журналисты.

«"Эффект домино": Украина оказалась на пороге дефолта»

Украинская компания «Нафтогаз» по требованию властей отказалась рассчитываться по евробондам, несмотря на наличие денег на счетах, и зашла в технический дефолт. Такая же ситуация может сложиться с облигациями и других госкомпаний «Укрэнерго» и «Укравтодор», отмечает «Страна.ua».

В Киеве также намерены начать переговоры с держателями еврооблигаций о реструктуризации долга страны. А экономисты говорят о том, что Украина оказалась на грани дефолта. В случае объявления дефолта держатели облигаций могут потребовать через суд ареста активов, банкротство также закроет доступ на финансовые рынки и к инвестициям.

«Госдолг Германии достиг исторического максимума»

Государственный долг Германии превысил €2,3 трлн, что является максимальным значением за все время сбора статистических данных. Об этом со ссылкой на отчет Федерального статистического управления пишет Der Spiegel.