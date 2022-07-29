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58 минут назад

Молдавия нашла защитника на случай угрозы со стороны России

Никита Бородкин

Молдавия собирается обратиться за помощью к Румынии в том случае, если столкнется с военной угрозой со стороны России. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, сообщает ТАСС.

Молдавия нашла защитника на случай угрозы со стороны России
Фото: ReutersReuters

Глава Молдавии отметила, что власти страны обеспокоены происходящим на Украине и допускают различные сценарии развития, в том числе и негативные. Кишинев регулярно изучает внешние угрозы и внутренние источники дестабилизации.

Санду также заявила об осложнении обстановки в непризнанной Прендистровской Молдавской Республике (ПМР), в которой весной 2022 года прошла серия терактов. Тогда из ручных гранатометов неизвестные обстреляли здание МВД, взорвали несколько антенн телецентра, а таже атаковали российских миротворцев.

Глава МИД Приднестровья заявил, что в Молдавии не готовы решать приднестровский вопрос

Отметим, что ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство уйти в отставку, чтобы преодолеть политический кризис в республике. Он призвал Санду распустить кабинет министров под руководством Натальи Гаврилицы, а если собрать эффективное новое правительство не выйдет — объявить досрочные выборы.

В мире,Игорь Додон,
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