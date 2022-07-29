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55 минут назад

США и Талибан обсуждают разморозку $3.5 млрд афганских резервов

Газета.Ru

Делегация США и представители Талибана (организация запрещена в России) обсудили на прошедшей встрече в Таджикистане разморозку около $3.5 млрд долларов из числа замороженных резервов прошлого правительства Афганистана. Об этом пишет агентство Bloomberg.

США и Талибан обсудили разморозку активов ЦБ Афганистана
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что переговоры состоялись на фоне обострения гуманитарного кризиса в Афганистане.

По данным Bloomberg, представители Вашингтона согласились ускорить усилия по разблокированию резервов и предупредили талибов, что деньги должны быть использованы «на благо афганского народа». Американскую сторону возглавляли специальный представитель по Афганистану Томас Уэст и заместитель министра финансов по финансовой разведке Брайан Нельсон.

США ранее заморозили все активы центрального банка Афганистана, чтобы не допустить доступа к ним представителей Талибана. Администрация Джо Байдена приняла решение о заморозке афганских средств 15 августа, в день взятия талибами Кабула. По некоторым данным, на счетах в США находятся более $9 млрд, принадлежащих Центральному банку Афганистана.

В мире,Брайан Нельсон,Джозеф Байден,Талибан,
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