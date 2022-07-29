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1 час назад

The Times проиллюстрировал слова Арестовича фотографией с парада ВМФ России

Елена Прошина

Издание The Times опубликовало статью с заявлением советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о «готовности Киева к решающей битве за возвращение Херсона». Но проиллюстрировали материал фотографией с парада ВМФ России, об этом сообщает телеканал 360.

«Арестович предложил российским войскам отступить, сдаться или быть уничтоженными, поскольку Киев начал кампанию по возвращению ключевого южного региона», - пишет издание.

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Автор статьи отметил, что по словам Арестовича, «Киев готовится к решающему сражению за Херсон». Для того, чтобы отрезать ВС РФ от линий снабжения, ВСУ, используя западное вооружение и ракеты, наносят удары по мостам через Днепр.

Арестович признал успех российской армии в ходе спецоперации

В качестве обложки материала журнал использовал фотографию с парада Военно-морского флота России в Петербурге.

Ранее стало известно об очередном обстреле ВСУ Херсонской области. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, ПВО перехватила большую часть снарядов. Усилена защита Антоновского моста и Каховской ГЭС.

В мире,Видео,Кирилл Стремоусов,Алексей Арестович,Верховный суд,Телеканал "360° Подмосковье",
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