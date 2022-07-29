В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Молдавия намерена обратиться за помощью к Румынии в случае военной угрозы от России

ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы со стороны России. Об этом она сказала в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, отвечая на вопросы журналистов о формах ожидаемой Кишиневом поддержки со стороны Бухареста в такой ситуации.

Молдавия рассказала о действиях в случае военной угрозы от РФ
Фото: ТАССТАСС

"Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь [Румынии]", - сказала Санду.

По ее словам, правительство Молдавии анализирует внешние угрозы, а также внутренние источники возможной дестабилизации. Санду обратила внимание на обострившуюся ситуацию в непризнанном Приднестровье, где весной этого года произошла серия терактов, а также обеспокоенность общественности. Ранее в Приднестровье из ручных гранатометов было обстреляно здание министерства госбезопасности, взорваны антенны радиотелецентра, атакам с помощью дронов подвергся ряд военных объектов, а также российские миротворцы.

Ранее на этом фоне Санду отметила необходимость повышения боеспособности молдавской армии на финансовые средства западных стран.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители