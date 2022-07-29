Молдавия рассказала о действиях в случае военной угрозы от РФ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы со стороны России. Об этом она сказала в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, отвечая на вопросы журналистов о формах ожидаемой Кишиневом поддержки со стороны Бухареста в такой ситуации.

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"Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь [Румынии]", - сказала Санду.

По ее словам, правительство Молдавии анализирует внешние угрозы, а также внутренние источники возможной дестабилизации. Санду обратила внимание на обострившуюся ситуацию в непризнанном Приднестровье, где весной этого года произошла серия терактов, а также обеспокоенность общественности. Ранее в Приднестровье из ручных гранатометов было обстреляно здание министерства госбезопасности, взорваны антенны радиотелецентра, атакам с помощью дронов подвергся ряд военных объектов, а также российские миротворцы.