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1 час назад

Огромную черепаху ради ее спасения прокатили на серфе. Видео

Денис Фьючин

Огромную черепаху, оказавшуюся на суше, спасли жители Марокко. Люди обнаружили рептилию на песке под палящим солнцем и помогли ей вернуться домой, прокатив ее серфе. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующее видео.

На кадрах запечатлена кожистая черепаха – представительница самых крупных в мире черепах. Как видно, сначала один из мужчин поливал пресмыкающееся водой, чтобы облегчить ее состояние. А затем другие участники спасательной операции привезли доску для серфинга, переместили туда рептилию и доставили ее до водоема.

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