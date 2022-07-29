Огромную черепаху, оказавшуюся на суше, спасли жители Марокко . Люди обнаружили рептилию на песке под палящим солнцем и помогли ей вернуться домой, прокатив ее серфе. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующее видео.

На кадрах запечатлена кожистая черепаха – представительница самых крупных в мире черепах. Как видно, сначала один из мужчин поливал пресмыкающееся водой, чтобы облегчить ее состояние. А затем другие участники спасательной операции привезли доску для серфинга, переместили туда рептилию и доставили ее до водоема.