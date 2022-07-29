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27 минут назад

Парламент Черногории поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

ТАСС

Скупщина (81-местный парламент) Черногории ратифицировала протоколы о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии. Об этом сообщила в пятницу газета"Вечерне новости".

Парламент Черногории поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что проект о подтверждении протокола к Североатлантическому договору о вступлении Финляндии и Швеции был принят большинством голосов. "За" вступление Финляндии проголосовали 55 депутатов, трое выступили против, 11 воздержались. Вступление Швеции поддержали 57 депутатов, двое были против, 11 воздержались.

Кроме того, парламент поддержал предложение об отправке военнослужащих ВС Черногории в состав сил НАТО "в рамках ответа на кризисы".

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в 2016 году, а также отменить запреты на поставки оружия Турции.

28 июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека Североатлантического альянса. По их результатам был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, все требования Анкары были выполнены, но он также сообщил, что Швеция обещала выдать 73 причастных к террористической деятельности.

В мире,Магдалена Андерссон,НАТО,
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