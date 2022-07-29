Белоруссия решила отозвать посла из Лондона

Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании из-за недружественных шагов Лондона. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в министерстве иностранных дел республики.
Как объяснил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, меры Великобритании целенаправленно наносили максимальный ущерб гражданам и компаниям Белоруссии. Из-за этого Минск решился на снижение уровня диппредставительства в Лондоне до временного поверенного.
Глаз подчеркнул, что это не означает полного отказа от контактов с Великобританией. Восстановить полноценное присутствие дипломатической миссии в стране собираются после появления в правительстве более «ответственных» людей.
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Великобритания начала вводить различные санкции против России и Белоруссии. Лондон ведет свой отдельный от Евросоюза санкционный список, в который входят российские и белорусские граждане, юридические лица, а также экспорт и импорт ряда товаров.