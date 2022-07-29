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32 минуты назад

Белоруссия решила отозвать посла из Лондона

Никита Бородкин

Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании из-за недружественных шагов Лондона. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в министерстве иностранных дел республики.

Белоруссия решила отозвать посла из Лондона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, меры Великобритании целенаправленно наносили максимальный ущерб гражданам и компаниям Белоруссии. Из-за этого Минск решился на снижение уровня диппредставительства в Лондоне до временного поверенного.

Глаз подчеркнул, что это не означает полного отказа от контактов с Великобританией. Восстановить полноценное присутствие дипломатической миссии в стране собираются после появления в правительстве более «ответственных» людей.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Великобритания начала вводить различные санкции против России и Белоруссии. Лондон ведет свой отдельный от Евросоюза санкционный список, в который входят российские и белорусские граждане, юридические лица, а также экспорт и импорт ряда товаров.

В мире,Анатолий Глаз,ЕС,
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