В Германии освистали вице-канцлера за обвинения в адрес России

Жители немецкого Байройта освистали министра экономики ФРГ Роберта Хабека во время его речи. Граждане назвали политика «разжигателем» конфликта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Der Spiegel.

В своей речи Хабек говорил на тему спора Германии и России о турбинах для газопровода. По его словам, обвинения Москвы - это «фарс», так как турбина прибыла в Германию из Канады еще на прошлой неделе.

«Все бумаги лежали так, будто я сам держал их в руках», — заявил Хабек.

Он также заявил, что резкий рост цен на энергоносители связан со спецоперацией на Украине, поэтому Берлин должен как можно быстрее стать независимой от российских энергоресурсов. Кроме того, он подчеркнул необходимость снижения поставок газа.

В ходе выступления жители начали громко кричать в адрес министра. Демонстранты выкрикивали «Убирайся!» и размахивали плакатами с надписью: «Разжигатель».