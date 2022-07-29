Зеленскому предрекли потерю Киева из-за Херсона

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что наступательная операция на Херсон обойдется президенту Украины Владимиру Зеленского потерей Киева. В своем Telegram-канале он заявил, что действия украинских военных способны ослабить украинскую оборону, что позволит российским военным занять столицу и оставшиеся под контролем киевского режима территории Донбасса.

Фото: Reuters Reuters

Кива отметил, что выполнение операции на юге страны сделает остальные регионы Украины еще более уязвимыми. В частности, руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевело туда большое количество живой силы, обескровив направление на Сумы и Чернигов.

По мнению бывшего депутата, эти обстоятельства позволяют ВС РФ без проблем дойти до Киева. При этом на левом берегу Днепра нет подготовленных оборонительных сооружений, а потому российские военные не столкнутся с ощутимым сопротивлением.

Кива подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы обеспокоен действиями Зеленского, поскольку меры серьезно ослабляют оборону на других направлениях.