Штат Нью-Йорк объявил оспу обезьян "угрозой"

Департамент здравоохранения американского штата Нью-Йорк объявил оспу обезьян "угрозой системе здравоохранения", в то время как в городе Сан-Франциско, штат Калифорния, вспышка оспы обезьян объявлена "чрезвычайной ситуацией". Об этом сообщили в четверг власти двух городов.

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"Оспа обезьян объявлена непосредственной угрозой общественному здравоохранению в Нью-Йорке, поскольку количество заражений продолжает расти", - говорится в заявлении медицинского ведомства штата Нью-Йорк.

Это означает, что местные департаменты здравоохранения смогут получить доступ к дополнительной государственной поддержке.

Как сообщил департамент здравоохранения Сан-Франциско, объявление оспы обезьян чрезвычайной ситуацией "городского масштаба" позволит "расширить меры реагирования на быстро растущее число случаев заболевания".

По данным американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) на 28 июля, в штате Нью-Йорк зафиксировано 1 247 случаев заболевания оспой обезьян. В Сан-Франциско число инфицированных составляет 261. Всего в США зарегистрировано 4 906 случаев.