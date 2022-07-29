Крупная авария произошла на первой женской велогонке «Тур де Франс». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в чьем распоряжении оказались кадры происшествия.

На записи видно, что десятки велосипедисток попали в массовый завал. Одна из гонщиц пострадала, у нее в результате аварии случился перелом ключицы, уточняет источник.