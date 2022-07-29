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1 час назад

Британцы дали Зеленскому совет насчет России

Лера Букина

Интервью президента Украины телеведущему Talk TV Пирсу Моргану осудили граждане, читающие британскую Daily Mail. Они оставили многочисленные комментарии под статьей.

Британцы дали Зеленскому совет насчет России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Зеленский в ходе беседы выразил обеспокоенность в связи с уходом Бориса Джонсона с поста премьер-министра. Его волнует то, что ситуация может негативно отразиться на Украине, ведь существует риск потери поддержки со стороны Великобритании.

Один из пользователей Moogabee рекомендовал украинского лидеру перестать «быть марионеткой США» и наладить отношения с российской стороной.

Юзер Maureen2 уличил Зеленского в том, что он использует молодых людей Украины «как пушечное мясо», тогда как сам скрывается.

«Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела, — по крайней мере, я на это надеюсь! <...> Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в костюме хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ», — написал Gill Conall.

Также один из пользователей указал на наличие всех оснований для беспокойства по поводу финансовой поддержки со стороны Великобритании.

«Большинство стран предпочли бы не беднеть из-за его нацизма», — заявил он.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что украинский президент показал тотальное пренебрежение интересами США в ходе интервью британскому журналисту.

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