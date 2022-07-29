Британцы дали Зеленскому совет насчет России

Интервью президента Украины телеведущему Talk TV Пирсу Моргану осудили граждане, читающие британскую Daily Mail. Они оставили многочисленные комментарии под статьей.
Владимир Зеленский в ходе беседы выразил обеспокоенность в связи с уходом Бориса Джонсона с поста премьер-министра. Его волнует то, что ситуация может негативно отразиться на Украине, ведь существует риск потери поддержки со стороны Великобритании.
Один из пользователей Moogabee рекомендовал украинского лидеру перестать «быть марионеткой США» и наладить отношения с российской стороной.
Юзер Maureen2 уличил Зеленского в том, что он использует молодых людей Украины «как пушечное мясо», тогда как сам скрывается.
«Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела, — по крайней мере, я на это надеюсь! <...> Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в костюме хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ», — написал Gill Conall.
Также один из пользователей указал на наличие всех оснований для беспокойства по поводу финансовой поддержки со стороны Великобритании.
«Большинство стран предпочли бы не беднеть из-за его нацизма», — заявил он.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что украинский президент показал тотальное пренебрежение интересами США в ходе интервью британскому журналисту.