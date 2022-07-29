Британцы дали Зеленскому совет насчет России

«Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела, — по крайней мере, я на это надеюсь! <...> Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в костюме хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ», — написал Gill Conall.