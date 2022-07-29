Названа дата выхода первого судна с зерном из порта Одессы

Уже 29 июля из порта Одессы может выйти первое судно с зерном. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Планируется сегодня, если не будет форс-мажора», — сказал источник.

При этом он не уточнил, что подразумеваться под «форс-мажором».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сделка с зерном не отменяет проведение спецоперации, как это пытались преподнести на Западе и Украине.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что первое судно с зерном из Украины может покинуть порт Одессы уже «сегодня или завтра».