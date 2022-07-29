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25 минут назад

Названа дата выхода первого судна с зерном из порта Одессы

Елена Прошина

Уже 29 июля из порта Одессы может выйти первое судно с зерном. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Названа дата выхода первого судна с зерном из порта Одессы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Планируется сегодня, если не будет форс-мажора», — сказал источник.

При этом он не уточнил, что подразумеваться под «форс-мажором».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сделка с зерном не отменяет проведение спецоперации, как это пытались преподнести на Западе и Украине.

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Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что первое судно с зерном из Украины может покинуть порт Одессы уже «сегодня или завтра».

Напомним, 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и вывозе украинского зерна. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва приложит максимум усилий, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.

В мире,Мартин Гриффитс,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,ООН,ЕС,
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