Американский режиссер Дэвид Линч, которого от имени украинского президента Владимира Зеленского разыграли российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), посоветовал для достижения мира на Украине выпить с российским лидером Владимиром Путиным «по паре кружек пива». Фрагмент розыгрыша опубликован на канале пранкеров на Rutube.

Как отметил в разговоре Линч, сейчас настало время для мира, и технологии для его достижения существуют. Он призвал Зеленского воспользоваться ими и сформировать соответствующие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины.

В разговоре с «Владимиром Зеленским» Линч назвал технологии по достижению мира гораздо более действенными, чем технологии войны и убийства. Он предложил украинскому лидеру поговорить с российским коллегой напрямую, устроить «виртуальный ужин».

«Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива», — сказал режиссер.