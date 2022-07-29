В Венгрии назвали условие достижения мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мира можно достичь только путем переговоров России и США. Об этом пишет Общественная служба новостей.

По его словам, военная стратегия Запада в отношении российско-украинского конфликта не работает. Орбан заявил о необходимости согласовать новую систему европейской безопасности.

«Мира можно достичь путем переговоров России и США», — отменил он.

Ранее Орбан сообщил о переговорах с российской стороной о том, чтобы приобрести газ в количестве 700 млн кубометров. По его мнению, такое соглашение можно достичь в течение лета,