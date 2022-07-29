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47 минут назад

Британский министр обороны Уоллес поддержал Лиз Трасс в премьерской гонке

Газета.Ru

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил поддержку министру иностранных дел страны Лиз Трасс и отметил, что у нее есть все, чтобы стать следующим премьер-министром страны. Об этом он заявил в интервью изданию The Sun.

Британский министр обороны Уоллес поддержал Трасс в премьерской гонке
Фото: ReutersReuters

«Она настоящая. Она честная. И она опытная. Я сидел рядом с Лиз в правительстве два с половиной года. Я сидел рядом с ней в Советах национальной безопасности. Я сидел рядом с ней на саммитах НАТО и международных саммитах. Я видел ее в действии <…>. Ее опыт простирается от управления финансами этой страны до Британии на зарубежной арене», — заявил Уоллес.

В то же время политик раскритиковал бывшего министра казначейства Риши Сунака за его решение уволиться с поста в знак протеста проводимой Борисом Джонсоном политики. По мнению Уоллеса, Сунак поступил безответственно к своим обязанностям.

«Что случилось бы в тот день, если бы рынки рухнули?», — отметил Уоллес.

Накануне Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона. Он добавил, что в будущем он не видит Джонсона в кабинете министров.

Ранее по итогам голосования заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из гонки за пост премьер-министра Великобритании. В финальный тур вышли экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В мире,Бен Уоллес,Борис Джонсон,НАТО,
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