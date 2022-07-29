Британский министр обороны Уоллес поддержал Трасс в премьерской гонке

«Она настоящая. Она честная. И она опытная. Я сидел рядом с Лиз в правительстве два с половиной года. Я сидел рядом с ней в Советах национальной безопасности. Я сидел рядом с ней на саммитах НАТО и международных саммитах. Я видел ее в действии <…>. Ее опыт простирается от управления финансами этой страны до Британии на зарубежной арене», — заявил Уоллес.