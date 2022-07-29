Спасение белоголового орлана мужчиной сняли на видео

Мужчина спас белоголового орлана, который оказался в воде. Он за крыло вытащил птицу из западни. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующие кадры.

Американец заметил пернатого хищника у пирса в воде, тот махал крыльями и не мог выбраться на сушу. Тогда мужчина решил помочь орлану, протянув ему свою руку. С его помощью птице удалось подняться на причал.