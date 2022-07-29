Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у некоторых западных партнеров Украины начался «зуд» на тему переговоров с Москвой, поскольку приближается зима, цитирует РБК.
Министр заявил, что Запад стал склонять Киев к переговорам с Москвой. Однако киевские власти продолжают «очень спокойно объяснять, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности», указал Кулеба. По мнению главы украинского МИДа, Киев не видит сигналов о том, что российская сторона действительно хочет переговоров.
Ранее Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь. С февраля прошло уже несколько раундов переговоров украинской и российской делегаций. Как заявил в начале июля Владимир Путин, Россия не отказывается от мирных переговоров, но на Западе должны понимать — чем дальше, тем сложнее будет договариваться.