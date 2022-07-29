Судно с зерном подготовили к отправке из порта Одессы

Судно с зерном в Черном море покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор, заявил знакомый с ситуацией источник.

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«Планируется сегодня (в пятницу), если не будет форс-мажора», – передает РИА «Новости» сообщение источника, не уточняя при этом, что подразумевается под словом «форс-мажор».

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.