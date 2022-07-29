Пелоси посетит страны-союзницы США в Азии

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации американских законодателей начнет свое турне по Азии в пятницу, относительно возможной поездки на Тайвань решение пока не принято. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.