Названы новые союзники России в противостоянии с Западом

Аргентина, Бразилия и Мексика отказываются от осуждения спецоперации на Украине, латиноамериканские страны не вводят антироссийские санкции, укрепляют экономические связи и готовы усилить альянс России с Китаем.

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Аргентина, Бразилия и Мексика отказались от осуждения спецоперации России на Украине. Об этом сообщается в опубликованной совместной декларации по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки, которая проводится в городе Бразилиа с 25 по 29 июля.

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Аргентина, Бразилия и Мексика подчеркнули, что этот вопрос относится к сфере компетенций ООН, а не является предметом форума.

При этом восемь министров обороны из Канады, Колумбии, Эквадора, США, Гватемалы, Гаити, Парагвая и Доминиканской Республики отдельно заявили о своем «резком неодобрении» событий на Украине.

До этого Аргентина, Бразилия и Венесуэла не поддержали антироссийские санкции. Послы этих стран в Москве 23 июля заявили, что санкции лишены смысла, так как бьют по самым незащищенным группам населения, а также влияют на продовольственную безопасность. От Бразилии до Индонезии:

В начале июля президент Бразилии Жаир Болсонару назвал свою позицию по отношению к РФ «уравновешенной» и отметил, что санкции против России не сработали.

Такой же позиции придерживается и Мексика. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает против санкций в отношении России. По его словам, решать конфликт необходимо путем диалога. Еще 1 марта Мексика отказалась вводить антироссийские санкции.

8 июля Обрадор еще раз подтвердил нейтральную позицию страны по украинскому вопросу. По его словам, Мексика не испытывает давление в этом вопросе со стороны США.

В конце июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Ирана и Аргентины подали заявки на присоединение к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

В саммите БРИКС в этом году участие приняли не только руководители пяти стран, но также главы некоторых приглашенных государств, в том числе Аргентина и Иран.

Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Он заявил, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС».

В свою очередь, президент Аргентины Альберто Фернандес на заседании в формате БРИКС+ также заявил о желании его страны стать полноправным членом объединения.

Эксперты отмечают, что такая солидарность закономерна, ведь это фактически прямое и открытое противостояние Западу. Страны Латинской Америки подчеркнуто демонстрируют Западу свой нейтралитет на фоне вводимых антироссийских санкций и осуждают противостояние с Кремлем, пишет Junge Welt.

Журналисты отметили отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите торговой организация стран Южной Америки Mercosur (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла). Глава государства обратился с соответствующей просьбой к президенту Парагвая Марио Абдо Бенитесу, однако ему было решено отказать.

Аналитики также обращают внимание на расширение торговых связей между Бразилией, Аргентиной и Россией, несмотря на санкции. Если Аргентина вступит в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), чтобы выстраивать сотрудничество с Москвой и Пекином, это станет еще одним примером потери Западом своего влияния, сообщает немецкое издание Junge Welt.

При этом заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов предупредил, что масштабы развязанной против России гибридной войны будут увеличиваться, скоро она начнет «перехлестываться» на Китай.

Со своей стороны, Россия продолжает активно расширять сотрудничество с «дружественными странами», Владимир Путин неоднократно заявлял о желании и готовности взаимодействовать по экономическим вопросам со странами Латинской Америки, Китаем и Ираном.

Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе также заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в сложившейся ситуации необходимо укреплять связи с латиноамериканскими и азиатскими странами.

«Нужно продвигать наши экономические интересы вместе с теми странами, которые не являются враждебными. Это те страны, которые нам не объявили никаких санкций и не собираются это делать. Прежде всего, это крупные азиатские страны: Китай, Индия, та же Индонезия, большие латиноамериканские страны: Бразилия, Мексика, Аргентина. На первых порах можно через эти страны какую-то технологию получать, пока свою не создали», - считает дипломат.

Еще одним надежным партнером для России на фоне санкций становится Иран. Накануне сообщалось, что вместо Boeing и Airbus ремонтировать самолеты в России теперь будет именно эта страна. Оттуда же будут поставляться авиационные детали и оборудование. Также Иран и Россия активно работают над созданием совместной межбанковской системы платежей.