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50 минут назад

«Клоун»: американцев взбесили слова Байдена о рецессии в США

Елена Прошина

Зрители телеканала CNBC высказались о заявлении американского лидера Джо Байдена о состоянии экономики страны и о возможном наступлении рецессии.

«Клоун»: американцев взбесили слова Байдена о рецессии в США
Фото: ReutersReuters

По словам главы государства, текущее состояние экономики Соединенных штатов не говорит о рецессии. При этом 28 июля бюро экономического анализа Министерства торговли заявило, что ВВП страны во втором квартале этого года снизился на 0,9% в пересчете на год. Это значит, что экономика США снижается второй квартал подряд. Технически это говорит о наступлении рецессии. Сюжет, посвященный выступлению Байдена, вызвал отклик читателей в комментариях под роликом CNBC в YouTube.

«Да, мы переживаем рецессию, ты, клоун. "Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это ее окончательный, самый важный приказ". Джордж Оруэлл, "1984"», — написал пользователь под ником K D.

Be Nice заявил, что снижение ВВП США два квартала подряд это и есть рецессия. Пользователи интернета Mitzi Partin-Swift согласился с Байденом, что рецессия якобы нет, так как считает, что страна и вовсе находится в состоянии депрессии.

Тем временем, Республиканцы из палаты представителей США после публикации данных о снижении ВВП второй квартал подряд заговорили о рецессии в экономике Соединенных Штатов.

В мире,Джордж Оруэлл,Джозеф Байден,
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