Опрос показал высокие шансы на победу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии

Экс-президент Бразилии (занимал этот государственный пост с 2003 по 2010 год) Луис Инасиу Лула да Силва может победить уже в первом туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса соцслужбы Datafolha.

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Согласно этим данным, если бы выборы проводились сегодня, бывшего бразильского лидера поддержали бы 52%, в то время как за действующего президента Жаира Болсонару проголосовали бы 32%. Третье место занял бы социалист Сиру Гомес с 9% голосов.

Заявленная статистическая погрешность составляет 2 п. п. Опрос проводился с 27 по 28 июля среди жителей 183 городов. В нем приняли участие 2 556 человек.