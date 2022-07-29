В США назвали введение лимита цен на нефть из РФ инструментом против инфляции

Министр финансов Соединенных Штатов считает, что механизм потолка цен на нефть, поставляемую из России, является одним из самых действенных инструментов против инфляции, сообщают «Известия».
Она назвала ценовой предел наиболее мощным инструментом в распоряжении США для борьбы с ростом цен, так как он позволит предотвратить увеличение стоимости энергоносителей.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил о том, что с помощью введения механизма ограничения цен на российские углеводороды Вашингтон хочет снизить стоимость топлива в США. По словам первого заместителя главы американского Минфина Адевале Адейемо, Соединенные Штаты планируют ввести потолок цен на нефть из РФ к предстоящему декабрю.
В ответ на это российский вице-премьер Александр Новак выступил с заявлением о том, что Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки, если из-за потолка цен итоговая стоимость нефти окажется ниже затрат на её добычу.
По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, введение ограничений цен на российскую нефть вызовет рост цен на сырье во всем мире. Отмечается, что российские власти перенаправят поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.