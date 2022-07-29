В США внесут инициативу о признании РФ «спонсором терроризма»

Американские конгрессмены в ближайшее время намерены внести на рассмотрение проект закона о признании России государством-спонсором терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
В документе говорится, что в случае его принятия РФ будет официально признана страной, чье правительство неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма. По словам конгрессмена Теда Лье, Вашингтон будет использовать все возможные инструменты, чтобы остановить «насильственную агрессию» Москвы на Украине. Парламентарий также обвинил Россию в том, что она якобы ведет прокси-войну против мирных жителей «по всему миру, от Сирии до Украины».
Тем временем, 27 июля Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать РФ государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Ранее официальный Киев обратился к Соединенным Штатам с призывом внести Россию в данный список.
Глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен ранее заявил, что американские власти проверяют действия РФ на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма». Однако дипломат оговорился, что включение в данный список мало что изменит для России в практическом плане.