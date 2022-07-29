В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Экс-разведчик США заступился за Путина, обвинив Байдена в кризисе

Ura.Ruиещё 2

Американский лидер Джо Байден виноват в начале кризиса, а не президент России Владимир Путин. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Американский разведчик оправдал Путина словами «виноват Джо Байден»
Фото: ReutersReuters

«Это не так. Виноват Джо Байден», — сказал Скотт Риттер в прямом эфире на YouTube, комментируя попытки Джо Байдена обвинить Владимира Путина в начале кризиса.

Он отметил, что США не считаются с другими людьми, населяющими мир, и пытаются навязать свою волю России, Украине и всей Европе в целом. «США требуют, чтобы мир действовал на их условиях, в соответствии с их правилами. Это значит, что мир должен плясать под их и только их дудку», — резюмировал Риттер.

Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе. Путин и Байден обменялись обвинениями в росте цен. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в развале американской экономики.

В мире,Скотт Риттер,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители