Американский разведчик оправдал Путина словами «виноват Джо Байден»

Он отметил, что США не считаются с другими людьми, населяющими мир, и пытаются навязать свою волю России, Украине и всей Европе в целом. «США требуют, чтобы мир действовал на их условиях, в соответствии с их правилами. Это значит, что мир должен плясать под их и только их дудку», — резюмировал Риттер.