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48 минут назад

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались от осуждения конфликта на Украине

ТАСС

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к позиции американских стран по осуждению конфликта на Украине, следует из декларации, принятой в четверг по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая прошла в Бразилиа.

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались от осуждения конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине", - объясняется в документе позиция двух стран.

Мексика, в свою очередь, полагает, что ситуация на Украине не находится в компетенции CMDA и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН.

В мире,ООН,
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