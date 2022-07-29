Аргентина, Бразилия и Мексика отказались от осуждения конфликта на Украине

"Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине", - объясняется в документе позиция двух стран.