Вучич объявил о неофициальном режиме ЧС в Сербии

—До конца марта для нас в государстве чрезвычайное положение, хотя и не будем его официально вводить, — сказал он в эфире одного из сербских телеканалов, несколько раз повторив тезис о «кровоточащем бюджете», из которого покрываются дополнительные расходы в энергоснабжении и социальной сфере.