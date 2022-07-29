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16 минут назад

Вучич объявил о неофициальном режиме ЧС в Сербии из-за мирового кризиса

Вечерняя Москва

Сербские власти из-за мирового кризиса и его влияния на сферы энергетики и продовольствия фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта, заявил президент республики Александр Вучич в четверг, 28 июля.

Вучич объявил о неофициальном режиме ЧС в Сербии
Фото:  МИД РФ МИД РФ

—До конца марта для нас в государстве чрезвычайное положение, хотя и не будем его официально вводить, — сказал он в эфире одного из сербских телеканалов, несколько раз повторив тезис о «кровоточащем бюджете», из которого покрываются дополнительные расходы в энергоснабжении и социальной сфере.

Президент балканского государства также сообщил, что по новому трехлетнему контракту с «Газпромом» Сербия сейчас получает газ по цене в 350-370 долларов за тысячу кубометров. Речь идет о двух миллиардах кубометров ежегодно. Еще один недостающий для потребностей страны миллиард кубометров Белград вынужден приобретать по рыночной цене, пишет РИА Новости.

По словам Вучича, власти выделили на закупку газа 560 миллионов евро, что является огромными деньгами. Такие расходы, по словам сербского лидера, возможны благодаря проводимой успешной налоговой политике, финансовой стабильности и ожидаемому ВВП в 58 миллиардов евро.

В середине июля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Вучичу стоит готовиться к бегству в Россию на фоне заявлений сербского лидера о спецоперации РФ на Украине.

В мире,Александр Вучич,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,Газпром,
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