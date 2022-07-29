США прокомментировали возможность визита Зеленского в Вашингтон

«Глава США Джо Джо Байден поддерживает регулярные контакты и общается с президентом Зеленским. У нас нет никаких планов по поводу его поездки в США, которые мы могли бы озвучить», — прокомментировали возможность визита Зеленского в администрации американского лидера.