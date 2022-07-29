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25 минут назад

США прокомментировали возможность визита Зеленского в Вашингтон

Lenta.ruиещё 1

Американская сторона не имеет планов по организации визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

США прокомментировали возможность визита Зеленского в Вашингтон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты поинтересовались, приглашали ли американские власти Зеленского в Вашингтон. Представитель Белого дома объяснила, что руководство США поддерживает регулярные контакты с Киевом.

«Глава США Джо Джо Байден поддерживает регулярные контакты и общается с президентом Зеленским. У нас нет никаких планов по поводу его поездки в США, которые мы могли бы озвучить», — прокомментировали возможность визита Зеленского в администрации американского лидера.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Администрация США,
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