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22 минуты назад

В Белграде заявили, что албанцы готовят ад в Косове и Метохии

ТАССиещё 1

Албанская сторона "готовит ад" в Косове и Метохии, принимая решение о прекращении действия сербских документов с 1 августа. Об этом заявил в субботу глава МИД Сербии Никола Селакович.

В Белграде заявили, что албанцы готовят ад в Косове и Метохии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с фактом, что албанская сторона в Косове и Метохии готовит буквально ад в предстоящие дни. [Президент Сербии Александар] Вучич сегодня встретится с представителями сербов из Косова и Метохии. Ситуация в Косово и Метохии достигает кульминации", - заявил Селакович.

Глава МИД Сербии также сообщил, что в связи с ситуацией в Косове в воскресенье вечером к гражданам Сербии обратится президент Александар Вучич.

Ранее премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти заявил, что сербам, живущим в Косове и Метохии, нужно перерегистрировать свои автомобили по нормам непризнанного государства до 30 сентября. В свою очередь Вучич ранее сообщил, что Приштина с 30 сентября планирует запретить въезжать в край по сербским внутренним документам, а также на автомобилях с номерными знаками, выданными властями Сербии.

Предыдущая попытка Приштины запретить въезд сербам на автомобилях с сербскими номерами обернулась серьезной эскалацией конфликта. 20 сентября 2021 года сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в 5 евро. В ответ сербы заблокировали КПП и начали массовые протесты. Через 10 дней Белград и Приштина достигли соглашения о деэскалации в Северном Косове, договорившись создать рабочую группу, которая займется выработкой долгосрочного решения проблемы номеров транспортных средств жителей этого региона, населенного преимущественно сербами.

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