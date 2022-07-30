В Белграде заявили, что албанцы готовят ад в Косове и Метохии

Албанская сторона "готовит ад" в Косове и Метохии, принимая решение о прекращении действия сербских документов с 1 августа. Об этом заявил в субботу глава МИД Сербии Никола Селакович.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с фактом, что албанская сторона в Косове и Метохии готовит буквально ад в предстоящие дни. [Президент Сербии Александар] Вучич сегодня встретится с представителями сербов из Косова и Метохии. Ситуация в Косово и Метохии достигает кульминации", - заявил Селакович.

Глава МИД Сербии также сообщил, что в связи с ситуацией в Косове в воскресенье вечером к гражданам Сербии обратится президент Александар Вучич.

Ранее премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти заявил, что сербам, живущим в Косове и Метохии, нужно перерегистрировать свои автомобили по нормам непризнанного государства до 30 сентября. В свою очередь Вучич ранее сообщил, что Приштина с 30 сентября планирует запретить въезжать в край по сербским внутренним документам, а также на автомобилях с номерными знаками, выданными властями Сербии.