Украинское судно подорвалось на мине в Черном море

В устье Быстром, которое соединяет Дунай с Черным морем, судно «Шляховик», принадлежащее Госгидрографии, подорвалось на мине, сообщают СМИ.

Как пишет Ukrainian Shipping Magazine, «судно получило повреждения, степень которых предстоит выяснить спасателям». Сейчас судно находится «на волноломе на входе в Быстрое со стороны Черного моря, участники спасательной операции уже направляются на место происшествия».

«Есть ли пострадавшие – пока неизвестно», – говорится в сообщении.

Ukrainian Shipping Magazine указывает, что устье открыли для торгового флота лишь 10 июля после того, как Россия приняла решение отвести гарнизон с острова Змеиный.