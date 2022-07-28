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24 минуты назад

Украинское судно подорвалось на мине в районе выхода Дуная в Черное море

Деловая газета "Взгляд"

В устье Быстром, которое соединяет Дунай с Черным морем, судно «Шляховик», принадлежащее Госгидрографии, подорвалось на мине, сообщают СМИ.

Украинское судно подорвалось на мине в Черном море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет Ukrainian Shipping Magazine, «судно получило повреждения, степень которых предстоит выяснить спасателям». Сейчас судно находится «на волноломе на входе в Быстрое со стороны Черного моря, участники спасательной операции уже направляются на место происшествия».

«Есть ли пострадавшие – пока неизвестно», – говорится в сообщении.

Ukrainian Shipping Magazine указывает, что устье открыли для торгового флота лишь 10 июля после того, как Россия приняла решение отвести гарнизон с острова Змеиный.

NYT: Киев согласился разминировать свои порты для вывоза зерна

Напомним, Россия неоднократно указывала, что для безопасного судоходства в Черном море Украина должна провести разминирование, так как не действия России, а именно украинские минные поля представляют угрозу для гражданских судов.

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