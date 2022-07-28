Вучич рассказал о чрезвычайном положении Сербии в ближайшие месяцы

Глава Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Pink, что страну ждут тяжелые испытания. В ближайшие месяцы, вплоть до конца марта 2023 года, государство будет функционировать фактически в режиме чрезвычайного положения.

Вучич отметил, что в Сербии сложилась едва ли не самая тяжелая ситуация за последние десять лет. Он пояснил, что власти все же не планируют официально вводить чрезвычайное положение в стране.

Глава государства уточнил, что в стране начались проблемы с выработкой электроэнергии. Жара отрицательно сказалась на работе гидроэлектростанций. Это вызвало рост цен на энергоносители, которые и так существенно подорожали.