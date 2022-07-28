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5 минут назад

В Сербии рассказали о чрезвычайном положении страны в ближайшие месяцы

Илья Родин

Глава Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Pink, что страну ждут тяжелые испытания. В ближайшие месяцы, вплоть до конца марта 2023 года, государство будет функционировать фактически в режиме чрезвычайного положения.

Вучич рассказал о чрезвычайном положении Сербии в ближайшие месяцы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вучич отметил, что в Сербии сложилась едва ли не самая тяжелая ситуация за последние десять лет. Он пояснил, что власти все же не планируют официально вводить чрезвычайное положение в стране.

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Глава государства уточнил, что в стране начались проблемы с выработкой электроэнергии. Жара отрицательно сказалась на работе гидроэлектростанций. Это вызвало рост цен на энергоносители, которые и так существенно подорожали.

Вучич подчеркнул, что правительству становится все сложнее справляться с текущими проблемами. Тем более, что российский газ, который Белград покупает едва ли не по самым низким ценам в Европе, покрывает только две трети потребностей страны в голубом топливе.

В мире,Александр Вучич,
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