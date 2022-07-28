В ОБСЕ в отношении России запустили «московский механизм»

Представители 38 стран ОБСЕ задействовали в отношении России «московский механизм», применяемый для расследования заявлений о серьезных нарушениях государствами обязательств в рамках организации. В МИД Франции заявили, что Россию проверят на предмет нарушения прав человека, сообщает РИА Новости.

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В ответ на тревожную ситуацию с правами человека в России, отмеченную введением многочисленных ограничительных и пагубных для свободы мер в последние годы, 38 государств-участников ОБСЕ, включая Францию, 28 июля 2022 года задействовали «московский механизм» ОБСЕ, — отмечается в сообщении.

Теперь представители стран ОБСЕ сформируют независимую экспертную миссию, которой предстоит оценить действия российского правительства, и как Россия выполняет обязательства в ситуации с правами человека и основными свободами.