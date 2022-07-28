Киев обвинили в нарушении достигнутых в Стамбуле договоренностей

Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич обвинил Киев в нарушении договоренностей, достигнутых при подписании «продуктовой сделки». Он пояснил, что Украина по-прежнему использует инфраструктуру портов в военных целях. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что «в соответствии с зафиксированными в Стамбуле пониманиями» Киеву следует в обязательном порядке обеспечивать безопасность кораблей в пределах своих территориальных вод.

На фоне этого, украинские власти продолжают использовать портовую инфраструктуру в своих целях. Кроме того, военнослужащие ВСУ не предпринимают необходимые усилия для разминирования прибрежных вод, отметил Буякевич.

Он предостерег киевские власти от размещения средств поражения и разнообразных военных грузов в украинских портах.