Киев обвинили в нарушении достигнутых в Стамбуле договоренностей

Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич обвинил Киев в нарушении договоренностей, достигнутых при подписании «продуктовой сделки». Он пояснил, что Украина по-прежнему использует инфраструктуру портов в военных целях. Об этом пишет РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что «в соответствии с зафиксированными в Стамбуле пониманиями» Киеву следует в обязательном порядке обеспечивать безопасность кораблей в пределах своих территориальных вод.
На фоне этого, украинские власти продолжают использовать портовую инфраструктуру в своих целях. Кроме того, военнослужащие ВСУ не предпринимают необходимые усилия для разминирования прибрежных вод, отметил Буякевич.
Он предостерег киевские власти от размещения средств поражения и разнообразных военных грузов в украинских портах.
Буяквич прокомментировал также ситуацию с ударом, нанесенным по военным объектам в порту Одессы. Он напомнил, что договоре нет каких-либо упоминаний о запрете дальнейшего проведения спецоперации.