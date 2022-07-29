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47 минут назад

США посетовали на «несерьезное» отношение России к их предложению

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

США посетовали на «несерьезное» отношение РФ к их предложению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.

Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе появившихся сообщений и заявлений по обмену заключенными между Россией и США, но обычно такие информационные вбросы по подобным темам не делаются. Руководитель Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана. Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время».

В мире,Пол Уилан,Нед Прайс,Бриттни Грайнер,Энтони Блинкен,Джон Кирби,Виктор Бут,Мария Захарова,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Госдеп США,
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