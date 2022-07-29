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52 минуты назад

Истребитель МиГ-21 разбился в Индии, двое пилотов погибли

Газета.Ruиещё 1

В Индии разбился советский истребитель МиГ-21, находившийся на вооружении ВВС страны. Об этом сообщает Bernama.com.

МиГ-21 разбился в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, инцидент произошел в штате Раджастхан. Самолет вылетел с авиабазы Уттарлай и потерпел крушение во время учебного вылета.

«Оба пилота получили смертельные травмы», — сообщили в ВВС Индии.

Следствие приступило к изучению обстоятельств происшествия. ВВС пообещали поддержать семьи погибших пилотов.

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С января 2021 года индийские ВВС потеряли в авиакатастрофах шесть МиГ-21, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что из-за высокой аварийности Румыния решила заменить МиГ-21 на 32 истребителя F-16, которые она приобретет у Норвегии. Общая сумма контракта оценивается в €454 млн и включает обучение персонала представителями ВВС США.

В настоящее время в эксплуатации находится около 20 истребителей МиГ-21.

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