МиГ-21 разбился в Индии

В Индии разбился советский истребитель МиГ-21, находившийся на вооружении ВВС страны. Об этом сообщает Bernama.com.
По данным издания, инцидент произошел в штате Раджастхан. Самолет вылетел с авиабазы Уттарлай и потерпел крушение во время учебного вылета.
«Оба пилота получили смертельные травмы», — сообщили в ВВС Индии.
Следствие приступило к изучению обстоятельств происшествия. ВВС пообещали поддержать семьи погибших пилотов.
С января 2021 года индийские ВВС потеряли в авиакатастрофах шесть МиГ-21, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что из-за высокой аварийности Румыния решила заменить МиГ-21 на 32 истребителя F-16, которые она приобретет у Норвегии. Общая сумма контракта оценивается в €454 млн и включает обучение персонала представителями ВВС США.
В настоящее время в эксплуатации находится около 20 истребителей МиГ-21.