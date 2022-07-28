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20 минут назад

Премьер Венгрии заявил о невозможности победы Украины над Россией

Илья Родин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на брифинге в четверг, 28 июля, что Киев не сможет победить в военном конфликте с Россией. Он предупредил также о возможных последствиях для европейской экономики введения эмбарго на российский газ. Об этом пишет CNN.

Премьер Венгрии заявил о невозможности победы Украины над Россией
Фото: РамблерРамблер

Виктор Орбан подчеркнул, что победа Украины невозможна в силу различных факторов. Он уточнил, что страны НАТО выбрали неверную стратегию поддержки Киева.

Премьер Венгрии Орбан объяснил свои слова про «смешанную расу»

По словам премьера, военный конфликт не удастся разрешить, если планы альянса не будут скорректированы. Следовательно, ситуация ухудшится и, в конечном итоге, весь Евросоюз «будет втянут в военную ситуацию». Это приведет к рецессии в экономике организации.

Политик рассказал также о ситуации с энергобезопасностью. По его словам, Австрия, Венгрия и Германия не могут в настоящее время обойтись без поставок российского газа. При этом, Берлин и Вена очень сильно связаны в области промышленности.

«Немецкая промышленность также зависит от российского газа. И если немецкая промышленность рухнет, австрийская промышленность рухнет [вместе с ней]», - отметил Орбан.

Напомним, в Европе считают венгерского премьер-министра «предателем». Эксперты полагают, что российская политика Виктора Орбана ведет к расколу внутри ЕС.

В мире,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
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