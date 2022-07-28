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8 минут назад

Раскрыты возможные темы разговора Лаврова и Блинкена

Lenta.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым хочет обсудить вопрос о возможных планах России относительно территорий на Украине. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Раскрыты возможные темы разговора Лаврова и Блинкена
Фото: ReutersReuters

По словам Прайса, Блинкен намерен донести «крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся у США озабоченностях» относительно российской спецоперации на Украине.

«В последнее время мы слышали вызывающие беспокойство заявления, в том числе от самого министра иностранных дел [России Сергея] Лаврова», — сказал он.

Ранее Вашингтон впервые с февраля направил Москве запрос о телефонном разговоре Лаврова и Блинкена. Как уточнили в ведомстве, информации о сроках беседы пока нет. Американский дипломат также намерен обсудить проблему американских заключенных, продуктовую сделку.

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При этом в Госдепе подчеркнули, что телефонный разговор не станет переговорами по поводу Украины или нормализацией российско-американского взаимодействия.

В мире,Политика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
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