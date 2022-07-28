Экс-дипломат США призвал Вашингтон восстановить контакты с Россией

Бывший советник по стратегическим коммуникациям госдепартамента США доктор Керри Картхнер призвал Вашингтон восстановить контакты с Россией и приступить к выработке общей терминологии по волнующим стороны проблемам. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший американский дипломат рассказал, что провел в Женеве 10 лет, ведя переговоры с русскими по выработке соглашений по контролю над ядерными вооружениями.

«И за это время я уяснил одну вещь: русские – это тот тип людей, подружившись с которыми вы становитесь друзьями на всю жизнь», — сказал он.

Картхнер также пояснил, что до сих пор состоит в дружеских отношениях со многими из своих бывших российских коллег.

«Правда, сейчас я не могу с ними общаться так же много, как это делал раньше», — добавил он.

В заключение экс-дипломат предложил свою формулу выстраивания будущих отношений с Москвой. Она включает восстановление былых контактов и выработку «общей терминологии» по касающимся обеих стран проблемам.