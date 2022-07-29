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23 минуты назад

Послы стран G7 приехали в Одессу контролировать "зерновой коридор"

Газета.Ruиещё 2

Послы стран «Большой семерки» (G7) приехали в Одессу с целью проконтролировать соблюдение сделки по вывозу зерна. Об этом сообщила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в Twitter.

Послы G7 приехали в Одессу контролировать «зерновой коридор»
Фото: MelSimmonsFCDO/TwitterMelSimmonsFCDO/Twitter

«Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы еще раз подчеркнуть важность сделки при посредничестве ООН, позволяющей вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать сделку», — написала Симмонс.

Соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины было подписано в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и Организации объединенных наций (ООН) 22 июля. От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар. По соглашению возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины будет контролировать совместный координационный центр в Стамбуле. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые страны препятствовали подписанию продуктовой сделки с целью затянуть украинский кризис и ослабить Россию.

В мире,Хулуси Акар,Мевлют Чавушоглу,Сергей Шойгу,ООН,
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