Послы G7 приехали в Одессу контролировать «зерновой коридор»

«Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией , чтобы еще раз подчеркнуть важность сделки при посредничестве ООН , позволяющей вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать сделку», — написала Симмонс.

Соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины было подписано в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и Организации объединенных наций (ООН) 22 июля. От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар. По соглашению возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины будет контролировать совместный координационный центр в Стамбуле. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.