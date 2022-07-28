Премьер Венгрии Орбан объяснил свои слова про «смешанную расу»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по ходу пресс-конференции в Австрии объяснил свою цитату про «смешанную расу», которая вызвала много споров и взволновала общественность. Он отметил, что говорил не о расовом, а о культурном вопросе и назвал себя при этом антииммиграционным политиком, сообщает РИА «Новости».
«Я имею очень четкую прямую позицию, и поэтому определяю себя как антииммиграционный политик. Я бы хотел, чтобы Венгрия не стала страной иммигрантов, и не хотел бы, чтобы миграция в Венгрии усилилась. Для нас это не расовый вопрос, это вопрос культуры, мы просто хотим сохранить нашу цивилизацию такой, какая она есть сейчас», — сказал он после переговоров с австрийским Карлом Нехаммером.
Политик также добавил, что иногда он «выражается неоднозначно».
Выступая на выходных в городе Бальваньош, венгерский премьер заявил, что миграция разделила Европу на две части, при этом Орбан отметив, что венгры не хотят становиться «смешанной расой», хоть и не выступают против взаимодействий с представителями других народов.
Позже Орбана раскритиковали за речь о смешении рас в Европе. Так, еврейская организация Венгрии Mazsihisz потребовала встречи с премьер-министром после высказываний о «навязанных Еврокомиссией мигрантах».