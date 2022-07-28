В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
6 минут назад

Премьер Венгрии Орбан объяснил свои слова про «смешанную расу»

Газета.Ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по ходу пресс-конференции в Австрии объяснил свою цитату про «смешанную расу», которая вызвала много споров и взволновала общественность. Он отметил, что говорил не о расовом, а о культурном вопросе и назвал себя при этом антииммиграционным политиком, сообщает РИА «Новости».

Премьер Венгрии Орбан объяснил свои слова про «смешанную расу»
Фото: ReutersReuters

«Я имею очень четкую прямую позицию, и поэтому определяю себя как антииммиграционный политик. Я бы хотел, чтобы Венгрия не стала страной иммигрантов, и не хотел бы, чтобы миграция в Венгрии усилилась. Для нас это не расовый вопрос, это вопрос культуры, мы просто хотим сохранить нашу цивилизацию такой, какая она есть сейчас», — сказал он после переговоров с австрийским Карлом Нехаммером.

Политик также добавил, что иногда он «выражается неоднозначно».

Слова Орбана о «смешении рас» вызвали переполох в Европе

Выступая на выходных в городе Бальваньош, венгерский премьер заявил, что миграция разделила Европу на две части, при этом Орбан отметив, что венгры не хотят становиться «смешанной расой», хоть и не выступают против взаимодействий с представителями других народов.

Позже Орбана раскритиковали за речь о смешении рас в Европе. Так, еврейская организация Венгрии Mazsihisz потребовала встречи с премьер-министром после высказываний о «навязанных Еврокомиссией мигрантах».

В мире,Карл Нехаммер,Виктор Орбан,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители