Премьер Венгрии Орбан объяснил свои слова про «смешанную расу»

«Я имею очень четкую прямую позицию, и поэтому определяю себя как антииммиграционный политик. Я бы хотел, чтобы Венгрия не стала страной иммигрантов, и не хотел бы, чтобы миграция в Венгрии усилилась. Для нас это не расовый вопрос, это вопрос культуры, мы просто хотим сохранить нашу цивилизацию такой, какая она есть сейчас», — сказал он после переговоров с австрийским Карлом Нехаммером.