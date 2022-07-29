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1 час назад

В КНР раскрыли причину сближения Байдена и Си Цзиньпина

Lenta.ruиещё 5

Проблемы в американской экономике вынуждают президента США Джо Байдена идти на диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян, пишет Global Times.

В КНР раскрыли причину сближения Байдена и Си Цзиньпина
Фото: ReutersReuters

Эксперт раскрыл причину сближения Байдена и Си Цзиньпина. По его мнению, именно из-за экономики Байден поручил усилить контакты между компетентными ведомствами двух стран. «Экономическое давление — основная причина, объясняющая, почему Байден так отчаянно нуждается в общении с Си Цзиньпином», — объяснил он.

Он уверен, что руководство обеих стран готово продолжать активные контакты друг с другом. Люй Сян считает, что из-за непростой социально-экономической ситуации в стране Вашингтон и далее будет пытаться налаживать связи с ведущими державами. «В такой сложной ситуации США необходимо урегулировать отношения с другими крупными державами, создать лучшую внешнюю среду для того, чтобы сосредоточиться на решении собственных экономических проблем», — подчеркнул эксперт.

Ранее Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили российскую военную спецоперацию на Украине, а также вопросы дальнейшего развития ситуации вокруг нее.

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,
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